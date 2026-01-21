”الأطفال يخطئون”.. رد ناري من ديفيد بيكهام بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 06:29 مساءً - أثارت خلافات عائلة ديفيد بيكهام، لاعب كرة القدم البريطاني، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الابن النارية.

نشر الابن بروكلين بيكهام عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" موجهًا اتهامًا لوالديه برغبتهما في السيطرة عليه، وبالأخص في قصة زواجه من الممثلة نيكولا بيلتز بيكهام.

وأوضح:

"لا أريد المصالحة مع عائلتي.. هدافع عن نفسي للمرة الأولى في حياتي".

وأضاف أنه أثناء حفل زفافه، تعرض هو وزوجته لموقف محرج بسبب والدته، حينما كانا متجهين للرقصة الأولى، ووجد والدته تنتظره لترقص معه بدلًا من العروس، مما تسبب في إحراجهما بشكل مبالغ فيه.

وخرج ديفيد بيكهام عن صمته لأول مرة ليرد على تصريحات نجله، قائلًا إن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطرًا إذا تم إساءة استخدامها.

وأشار: