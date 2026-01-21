”بطرق مجانية” القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 11:19 صباحاً - يستضيف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نظيره آيندهوفن الهولندي مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل الماكبايس المواجهة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، حيث يسعى الفريق الإنجليزي بقيادة مدربه إيدي هاو لتحقيق انتصار ثمين يحيي آماله في اقتحام المربع الذهبي لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ 16 وتجنب خوض الملحق.

في المقابل، يحل آيندهوفن ضيف ثقيل وهو يحتل المركز الحادي والعشرين برصيد 8 نقاط، ويطمح الفريق الهولندي للخروج بنتيجة إيجابية لتأمين موقعه في مناطق التأهل للأدوار الإقصائية والهروب من خطر الخروج المبكر، معتمداً على مستواه المتطور مؤخراً في المنافسات الأوروبية.

موعد مباراة نيوكاسل ضد آيندهوفن

تقام المباراة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ضد آيندهوفن

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق أحمد عبده.

كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD، والمنصة الرقمية التابعة لي BeIN، وهي بي إن كونكت.