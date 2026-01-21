فضيحة إنجليزية.. نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد جليمت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:22 صباحاً - تعرض مانشستر سيتي لخسارة قاسية أمام مضيفه بودو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أسبميرا، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في ليلة تاريخية لصالح الفريق النرويجي حملت العديد من الأرقام غير المسبوقة.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرًا، بعدما نجح كاسبر هيغ في هز شباك مانشستر سيتي مرتين متتاليتين خلال 117 ثانية فقط، وتحديدًا في الدقيقتين 22 و24، ليُنهي بودو غليمت الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد وسط ذهول لاعبي الفريق الإنجليزي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الفريق النرويجي تفوقه، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 58 عن طريق ينس بيتر هاوجي، قبل أن يرد مانشستر سيتي سريعًا بهدف تقليص الفارق عبر ريان شرقي في الدقيقة 60، إلا أن آمال العودة تلاشت سريعًا بعدما تلقى رودري لاعب وسط السيتي بطاقتين صفراوين في غضون 53 ثانية فقط، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه بالدقيقة 62، مسجلًا أول حالة طرد له في دوري أبطال أوروبا.

وتُعد هذه الخسارة الأولى في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي أمام بودو جليمت، كما شهدت المباراة واقعة تاريخية غير مسبوقة، بعدما أصبح جليمت أول فريق نرويجي يتقدم بثلاثة أهداف في مباراة أوروبية أمام فريق إنجليزي، وأول فريق نرويجي يحقق الفوز على نادي إنجليزي على أرضه في البطولات الأوروبية الكبرى.

كما دخل مانشستر سيتي سجل الأرقام السلبية، ليصبح أول فريق إنجليزي يخسر أمام جليمت في بطولة أوروبية كبرى، علمًا بأن الأندية الإنجليزية التسعة الأخيرة التي واجهت فرقًا نرويجية خارج أرضها لم تتعرض لأي هزيمة.

وبهذا الانتصار، حقق بودو أول فوز له في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، بعدما اكتفى سابقًا بثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة.