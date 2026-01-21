اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بنفيكا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 11:19 صباحاً - يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره نادي بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل السيدة العجوز اللقاء وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وضمان التأهل للأدوار الإقصائية، حيث يمتلك الفريق 12 نقطة ويحتل المركز السابع عشر، مما يجعله في حاجة ماسة للفوز لتجنب مواجهات معقدة في مرحلة الملحق.

في المقابل، يدخل فريق بنفيكا المواجهة باحثاً عن العودة بنتيجة إيجابية من إيطاليا، حيث يحتل الفريق البرتغالي المركز الثامن والعشرين في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، ويسعى للخروج بالثلاث نقاط، لتعزيز حظوظه في التأهل، معتمداً على خبرته القارية الكبيرة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد بنفيكا

تقام المباراة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، و الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بنفيكا

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

كما يمكن متابعة المباراة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تطبيق TOD ومنصة beIN Connect.