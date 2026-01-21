بداية نارية للفراعنة.. القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 05:15 مساءً - يفتح منتخب مصر الأول لكرة اليد اليوم الأربعاء صفحة جديدة في مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد حين يصطدم بمنتخب الجابون، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية التي تحتضنها دولة رواندا.

وتقام منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026 خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير بمشاركة أبرز منتخبات القارة، في بطولة تحظى بثقل فني وجماهيري كبير، نظرًا لقيمتها القارية ودورها الحاسم في رسم ملامح المتأهلين إلى البطولات العالمية المقبلة.

ويخوض منتخب مصر المباراة بطموحات مرتفعة مدعومًا بخبرات لاعبيه وقوة جهازه الفني، وسط رغبة واضحة في فرض السيطرة منذ ضربة البداية، خاصة أن مواجهات الجولة الأولى تعد مؤشرًا مهمًا على مسار المنتخبات داخل البطولة.

ويتواجد الفراعنة في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا وهي مجموعة لا تخلو من الندية، ما يجعل تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية هدفًا أساسيًا لتعزيز فرص التأهل وتجنب الحسابات المعقدة لاحقًا.

ويترقب عشاق كرة اليد المصرية ظهورًا قويًا للمنتخب الوطني أمام الجابون، أملاً في تحقيق انطلاقة مثالية تمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية، وتؤكد نوايا الفراعنة في المنافسة الجادة على اللقب الإفريقي.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

تنقل مباراة مصر والجابون في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عبر شاشة قناة أون سبورت 1.