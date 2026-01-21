تشكيل برشلونة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 05:15 مساءً - اختار الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سلافيا براج، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويحل برشلونة ضيفًا على الفريق التشيكي في اللقاء الذي يُقام على ملعب فورتونا أرينا، في إطار مرحلة الدوري من البطولة القارية، حيث يتطلع كل طرف لتعزيز موقعه في جدول الترتيب قبل الدخول في المنعطف الحاسم من المنافسات.

يدخل برشلونة المباراة وهو يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعدما جمع 10 نقاط من 6 مباريات، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تُقربه من مناطق التأهل المباشر.

في المقابل، يعاني سلافيا براج على مستوى النتائج الأوروبية هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز الرابع والثلاثين برصيد 3 نقاط فقط، ما يجعله بحاجة ماسة لتحقيق الفوز لإنعاش آماله.

ويقود الخط الأمامي لبرشلونة الثنائي الهجومي رافينيا دياز وروبرت ليفاندوفسكي، في ظل اعتماد فليك على الحلول الهجومية لحسم المواجهة، بينما يتولى جارسيا حماية عرين الفريق الكتالوني.

تشكيل برشلونة أمام سلافيا براج