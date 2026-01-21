ما هو سبب وفاة الفنانة رجاء قوطرش اليوم؟...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 06:29 مساءً - رحلت عن عالمنا الفنانة السورية رجاء قوطرش، زوجة الفنان فؤاد حسن، تاركة بصمة حزن في الوسط الفني.

ونعت نقابة الفنانين السوريين خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء قوطرش بكلمات مؤثرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت:

"تعازينا القلبية للزميل الفنان الدكتور فؤاد حسن بوفاة زوجته الفنانة القديرة رجاء قوطرش.. وسنوافيكم لاحقًل بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله و إنا إليه راجعون."

تعرضت الفنانة السورية رجاء قوطرش إلى وعكة صحية، أدت إلى إصابتها بنوبة قلبية، وعلى إثرها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وشاركت الفنانة السورية رجاء قوطرش في العديد من الأعمال الفنية، أبرزهم: مسلسل حكم الهوى، ومسلسل حكايا من ظرفاء ولكن، ومسلسل الخوالي، وفيلم باب الشمس، وفيلم دمشق مع حبي، وغيرهم.