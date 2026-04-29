حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 05:27 مساءً - أصدرت محكمة النقض في مصر حكمًا قضائيًا لصالح أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر، في نزاع قانوني يتعلق بمكتب محاماة تابع لشقيقه الراحل "أكرم النقيب"، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من دفاعه على حكم سابق كان يقضي بإخلاء المكتب الكائن بمنطقة العطارين في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

أحمد فؤاد الثاني يكسب قضية أمام القضاء المصري

تعود تفاصيل قضية أحمد فؤاد الثاني إلى خلاف قانوني ممتد حول ملكية وإدارة مكتب المحاماة الذي كان مملوكًا للراحل أكرم النقيب، شقيق الملك من جهة والدته الملكة ناريمان، حيث شهدت القضية سلسلة من الإجراءات القضائية خلال السنوات الماضية، انتهت بصدور حكم من محكمة استئناف الإسكندرية يقضي بطرد المحامين العاملين بالمكتب وتسليمه إلى الحارس القضائي المعين على العقار.

ولكن التطور الأبرز في القضية جاء بعد أن تقدم الدفاع القانوني عن أحمد فؤاد الثاني بالطعن أمام محكمة النقض، مؤكدًا أن إجراءات التقاضي شابها خلل جوهري، يتمثل في أن الحارس القضائي أقام الدعوى دون تمثيل الملك في الخصومة القانونية، وهو ما اعتبره الدفاع إخلالًا بضمانات التقاضي السليم.

وبعد نظر الطعن، انتهت محكمة النقض إلى قبول دفوع الدفاع، ما أعاد فتح الملف القانوني من جديد وأعاد ترتيب المراكز القانونية للورثة في مواجهة نظام الحراسة القضائية، وهو ما اعتُبر انتصارًا قانونيًا لصالح الملك السابق.

من هو أحمد فؤاد الثاني؟

يُعد أحمد فؤاد الثاني واحدًا من أبرز الشخصيات التاريخية المرتبطة بمرحلة الملكية في مصر، حيث وُلد في 16 يناير 1952، وتولى العرش وهو رضيع بعد تنازل والده الملك فاروق له عقب ثورة 23 يوليو 1952، وحمل لقب "ملك مصر والسودان" حتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953، دون أن يمارس أي سلطات فعلية بسبب صغر سنه.

وعقب ذلك غادر مصر ليعيش بين إيطاليا وسويسرا في حياة هادئة بعيدة عن الأضواء، وفي عام 2014، شهدت علاقته بالدولة المصرية تطورًا لافتًا بعد أن وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنحه جواز سفر دبلوماسي، في خطوة اعتُبرت لفتة رمزية وتقديرًا تاريخيًا لآخر ملوك مصر.