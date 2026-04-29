بعد خسارة بيراميدز.. الحضري يوجه انتقادات قاسية إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 05:27 مساءً - أثار عصام الحضري حالة واسعة من الجدل بعد تصريحات نارية هاجم خلالها أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب لا يستحق الانضمام إلى منتخب مصر في الفترة الحالية بسبب تراجع مستواه الفني وعدم تقديم الإضافة المطلوبة.

وجاءت تصريحات الحضري خلال ظهوره التلفزيوني عبر قناة ON Sport، حيث شدد على أن تمثيل المنتخب يجب أن يكون للأكثر جاهزية وتأثيرًا داخل الملعب، وليس للأسماء الكبيرة فقط، في إشارة واضحة إلى اعتراضه على استمرار ضم زيزو خلال المرحلة الأخيرة.

عصام الحضري يؤكد أن زيزو لا يستحق الانضمام إلى منتخب مصر

أكد الحضري أن زيزو لم يقدم الأداء المنتظر سواء مع الأهلي أو المنتخب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعب بعيد عن مستواه المعروف الذي ظهر به في مواسم سابقة، وأضاف أن الانضمام إلى المنتخب الوطني يجب أن يعتمد على الأرقام والمردود الفني، مثل تسجيل الأهداف وصناعة الفرص الحاسمة.

وأوضح الحضري أن اللاعب الذي يرتدي قميص منتخب مصر يجب أن يكون في أفضل حالاته الفنية والبدنية، وأن الجهاز الفني مطالب باختيار العناصر القادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، وليس منح الفرص بناءً على التاريخ أو الشهرة.

الحضري ينتقد انضمام بعض لاعبي الأهلي إلى منتخب مصر

واصل الحضري تصريحاته المثيرة، مؤكدًا أن هناك بعض اللاعبين من الأهلي ينضمون إلى المنتخب رغم عدم استحقاقهم، معتبرًا أن شهرة النادي قد تلعب دورًا في بعض الاختيارات الفنية.

وأعادت هذه التصريحات فتح باب النقاش حول معايير اختيار اللاعبين داخل المنتخب الوطني، خاصة في ظل مطالبات جماهيرية مستمرة بضرورة الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية، ومنح الفرصة للعناصر المتألقة في الدوري المصري.

كما زادت تصريحات الحضري من الضغوط على لاعبي الأهلي، الذين يواجهون انتقادات متواصلة بسبب تراجع النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة.

تراجع مستوى زيزو مع الأهلي يزيد الجدل حول تصريحاته

تزامنت تصريحات الحضري مع تراجع مستوى زيزو في مباريات الأهلي الأخيرة، حيث شارك اللاعب في خسارة الفريق أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري، وهي النتيجة التي أثارت غضب الجماهير.

ويرى متابعون أن هذه الانتقادات قد تمثل دافعًا قويًا لزيزو من أجل استعادة مستواه والرد داخل الملعب، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة وقدرات فنية تؤهله للعودة سريعًا.

ويبقى الجدل قائمًا داخل الوسط الرياضي المصري حول مدى صحة تصريحات الحضري، وما إذا كانت تعكس الواقع الفني الحالي، أم جاءت قاسية بحق أحد أبرز لاعبي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة.