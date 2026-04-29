شيرين عبد الوهاب تعود بديو مرتقب مع بهاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 05:27 مساءً - بعد نجاح وتصدر أغنية شيرين الجديدة "الحضن شوك" على يوتيوب وظهورها كترند جديد كالعادة من أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، وفي أخر تحديث لأخر الأخبار عنها، سوف يجتمع الثنائي الفنان بهاء سلطان والنجمة الصاعدة شيرين لتقديم عمل غنائي متميز جديد أثناء الفترة المقبلة.

فإن ذلك التعاون الثاني جاء بعد مرور 21 عام على التعاون الأول الذي جمع بينهما، كما كشف مدير أعمال شيرين، ناصر بجاتو، في أخر تصريحات له للمواقع المصرية، بأنه يشرف على جميع التحضيرات الخاصة بالأغنية المنتظرة.

تفاصيل العودة المرتقبة لشيرين بحفل الساحل الشمالي

في الوقت الحالي مازال العمل في مرحلة الإعداد، حيث يتم الإنتهاء من تفاصيل الأغنية الفنية، بما يتضمن الكلمات والألحان، استعداداً لدخول مرحلة التسجيل، حيث إن الأغنية من كلمات عزيز الشافعي.

كما يتأهب فريق عمل النجمة شيرين عبد الوهاب لعودة أعمالها الفنية مرة أخري خلال المدة المقبلة، حيث إنها ستحيي أولي حفلاتها بعد فترة التوقف في يوم 7 أغسطس في الساحل الشمالي، كموسم جديد للحفلات الصيفية.

حيث إنها ستقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أروع الأغاني التي شكلت وجدان جمهورها، من بدايتها إلى أخر اصداراتها التي حققت رقم قياسي على مواقع السوشيال ميديا.