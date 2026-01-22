أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 10:26 مساءً - أعلنت المحكمة الاقتصادية ميعاد أولى جلسات دعوى تعويض، والمقدمة من الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق، والتي تكون في القضية المعروفة باسم الـ VAR، والتي تسببت في وقت سابق بإثارة الكثير من الجدل.

جلسة تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق

حيث حددت المحكمة الاقتصادية، ميعاد أولى جلسات دعوى تعويض، والمقدمة من الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق، في قضية الـVAR ويكون ذلك يوم 26 من شهر فبراير المقبل لعام 2026.

فيما تقدم دفاع الحكم محمد عادل، دعوى تعويض ضد إبراهيم فايق، وذلك في تلك القضية الخاصة بتسريبات الفي آر VAR، والتي تم الكشف عنها في وقت سابق.

فيما حددت المحكمة المختصة في وقت سابق، يوم 25 سبتمبر الماضي لعام 2025 أولى جلسات تلك الدعوى، ومن ثم فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها ومن ثم يتم إحالتها للمحكمة الاقتصادية.

وبعد ذلك فقد حددت المحكمة جلسة يوم 26 فبراير المقبل من هذا العام 2026، من أجل النظر في أولي جلسات دعوى تعويض المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد إبراهيم فايق.