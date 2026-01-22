أخبار عالمية

في الميركاتو الشتوي.. ليفربول يعلن رحيل لاعبه من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 10:26 مساءً - في ظل فترة الانتقالات الشتوية التي تشهد تغييرات في صفوف فرق الأندية، يتابع بصفة مستمرة عشاق كرة القدم، ما يجرى مع اللاعبين، ولعل أخرهم ما حدث في نادي ليفربول.

فقد أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي عن رحيل لاعبه الشاب لوك تشامبرز.

وأشار ليفربول إلى انضمام اللاعب لوك تشامبرز إلى نادي تشارلتون أثليتيك في مركز الظهير الأيسر على سبيل الإعارة وذلك حتى نهاية الموسم.

انضم لوك تشامبرز، إلى ليفربول حينما كان يبلغ من العمر 6 سنوات، وانضم مع الفريق لأول مرة في سبتمبر 2023.

