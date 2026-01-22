إعلان رسمي الموسم.. أول صورة لإيثان مبابي بقميص منتخب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 10:26 مساءً - ظهر اللاعب إيثان مبابي، لاعب نادي ليل الفرنسي، وشقيق اللاعب العالمي كيليان مبابي يرتدي قميص منتخب الجزائر في خطوة يقترب فيها من تمثيل المنتخب الجزائري.

يعتبر اللاعب إيثان مبابي، البالغ من العمر 19 عامًا، من أفضل اللاعبين في مركز الوسط المدافع، وخاض 48 مباراة مع فريق العاصمة الفرنسية في هذا المركز، وحقق خلالهم 14 هدفًا.

يمتلك إيثان مبابي قدرة هجومية أيضًا تجعله يتمكن في اللعب في مركز الوسط المكلف بالربط.

ووفقًا متطلبات خطط المدرب، يتمتع إيثان مبابي بقدته التكتيكية ليلعب في مركز الجناح الأيمن أو الوسط الأيمن.