انضم لعائلتنا.. وظائف بنك مصر 2026 لجميع التخصصات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 10:26 مساءً - أعلن بنك مصر عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الجديدة خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز كوادره البشرية وتوسيع نطاق خدماته عبر فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

يستهدف البنك الشباب الخريجين وأصحاب الخبرات في مجالات متنوعة، مع توفير بيئة عمل محفزة، رواتب تنافسية، وبرامج تدريب وتطوير مستمرة تساعد على بناء مسيرة مهنية قوية في القطاع المصرفي.

يتم التقديم حالياً عبر الصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع لينكدإن، حيث يُطلب من الراغبين في الالتحاق إرسال سيرتهم الذاتية مباشرة من خلال الرابط المتاح.

يركز البنك على اختيار الكفاءات التي تتمتع بمهارات شخصية عالية وقدرة على تحقيق الأهداف البيعية، مع إعطاء أهمية كبيرة للخبرات السابقة والعمل الجماعي.

تشمل الوظائف المتاحة إدارة وتطوير فرق المبيعات في المناطق الجغرافية المحددة، إلى جانب وضع استراتيجيات فعالة لزيادة حجم المبيعات وتحقيق المستهدفات المرسومة.

يتولى المسؤول عن الفريق اختيار أعضاء مناسبين، ومتابعة أدائهم بانتظام، ومعالجة أي تحديات تواجه العمل، مع اقتراح حلول وقائية لضمان استمرارية الأداء المتميز.