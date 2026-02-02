كيف تمت المتاجرة بوفاة الفنانة السورية هدى شعراوي؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 06:29 مساءً - غضب الجمهور السوري خلال الساعات الماضية، وذلك من المتاجرة بجريمة الفنانة السورية هدى شعراوي، التي رحلت عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي الموافق 29 يناير 2026، حيث قام بعض من رواد السوشيال ميديا باستغلال تلك الجريمة وتحويلها إلى محتوى ساخر.

مقتل الفنانة هدى شعراوي

انتشرت بعض من مقاطع الفيديو مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر بها محاكاة لتلك الجريمة ولكن بأسلوب مستفز، حيث أنه تدلو بعض من المقاطع وتظهر به امرأة أمام الخادمة وتقول لها "بدك تقتليني"؟

وكذلك في مقاطع أخرى ظهرت سيدات وهم يعلقوا على ما حدث بطريقة ساخرة، ويرغبوا في التقرب من العاملات حتى لا يواجهوا نفس المصير.

سبب وفاة الفنانة السورية هدى شعراوي

في نفس السياق، فقد كشفت بعض من الجهات المسئولة في السلطات السورية، تفاصيل وفاة ومقتل الفنانة السورية هدى شعراوى، خاصةً بعد العثور عليها داخل منزلها وهي مقتولة، حيث قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على خادمتها من الجنسية الأوغندية.

واعترفت الأخيرة بارتكابها تلك الجريمة المروعة، فيما قامت الخادمة خلال التحقيقات إن سبب القتل هو الدفاع عن نفسها، ولكن لا تزال التحريات مستمرة حتى هذا الوقت.