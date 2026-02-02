نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الشرقية:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 08:23 مساءً - اعتمد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 بنسبة نجاح بلغت 70.63%، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح ومراجعة امتحانات جميع الطلاب للتأكد من دقة النتائج.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على التفوق الدراسي، كما أشاد بمجهود هيئة التدريس في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الإعدادي في الشرقية

بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 70.35%، حيث حضر الامتحانات 145,318 طالب وطالبة من إجمالي 146,008 متقدمين، فيما غاب عدد قليل لأسباب مختلفة، مما يعكس التزام الطلاب الكبير ورغبتهم في التفوق الدراسي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 بالشرقية