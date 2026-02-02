استعلم عنها الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 08:23 مساءً - ازدادت معدلات البحث في جوجل من قِبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، وسط ترقبات بالغة منهم عن لحظة الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وأتاحت مديرية التعليم في محافظة الشرقية، رابط يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بخطوات بسيطة إلكترونيًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

ووفرت المديرية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، إمكانية الحصول على نتيجتهم للفصل الدراسي الأول لعام 2026 من خلال الضغط هنـــــا.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية