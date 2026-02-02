ظهرت فورًا.. لينك نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 08:23 مساءً - أعلنت محافظة الشرقية اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2025/2026، بعد إتمام أعمال التصحيح والمراجعة بدقة كاملة، وسط ترقب كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الدرجات والمجموع الكلي.

اعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2026 ونسب النجاح الرسمية

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النتائج بعد عرضها عليه، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة 70.35% من إجمالي 145318 طالبًا حضروا الامتحانات من أصل 146008 متقدمين، في حين سجلت الشهادة الإعدادية المهنية نسبة 99.57%، بينما حققت الشهادة للصم 90% والشهادة للمكفوفين في مدارس النور 62.5%.

موعد الإعلان والاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية

ستتاح النتيجة رسميًا آخر الأسبوع الجاري عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، حيث يمكن للطلاب الاستعلام فورًا بالاسم أو رقم الجلوس من خلال الرابط الرسمي، ومن ثم اتباع خطوات الاستعلام عن النتيجة بسهولة التالية:

قم بزيارة الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية. اختر خدمة نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2026. أدخل اسم الطالب أو رقم جلوسه بدقة في الحقل المخصص. اضغط على زر عرض النتيجة لتظهر الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي فورًا.

ويذكر أن أعلنت مديرية التربية والتعليم أن باب التظلمات سيُفتح خلال الأيام القادمة لمن يرغب في مراجعة درجاته، وذلك لضمان تقييم عادل وشفاف لحقوق كل طالب.