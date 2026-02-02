ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 لمحافظة الشرقية الأن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 08:24 مساءً - ينشر موقع "صوت الأمة"، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025م، بنسبة نجاح بلغت 70.35% والتي اعتمادها المحافظ المهندس حازم الأشموني، حيث تقدم لأداء الامتحان 146800 طالب وطالبة حضر منهم 145318.

نسب النجاح للشهادة الإعدادية المهنية

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.57 % حيث تقدم لآداء الامتحان 1494 طالب وطالبة حضر منهم 1403.

نسب النجاح للشهادة الإعدادية للصم

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 90%، حيث تقدم لآداء الامتحان 50 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 62.50% حيث تقدم لآداء الامتحان 16 طالبا وطالبة.

محافظ الشرقية يهنئ الناجحين

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.