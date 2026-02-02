اطّلع على أبطال أوروبا دون أي اشتراك: تردد قناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 08:23 مساءً - قناة ZIGGO Sport من القنوات الرياضية الأوروبية البارزة حيث تحظى بمتابعة واسعة من عشاق كرة القدم والرياضات المختلفة، القناة معروفة بتغطيتها القوية للمباريات والبطولات الكبرى إلى جانب البرامج التحليلية والاستوديوهات التي تقدم محتوى رياضيًا احترافيًا يهم المتابعين داخل أوروبا وخارجها.

وتركز ZIGGO Sport على تقديم بث عالي الجودة مع اهتمام واضح بالتفاصيل الفنية والتحليل قبل وبعد المباريات ما جعلها وجهة مفضلة لمحبي الكرة الأوروبية والرياضات العالمية.

تردد قناة ZIGGO Sport

يمكن استقبال قناة ZIGGO Sport عبر الأقمار الأوروبية من خلال ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

القمر الصناعي: Astra

التردد: 12129 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 29900

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مميزات قناة ZIGGO Sport