رابط مباشر…موقع نذاكر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 08:23 مساءً - أعلن موقع نذاكر عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات حيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة بسهولة باستخدام الاسم أو رقم الجلوس دون الحاجة للذهاب إلى المدارس وذلك في إطار تسهيل الوصول إلى النتائج فور اعتمادها رسميًا.

وتوفر الخدمة عرض تفصيلي لدرجات الطالب في جميع المواد إلى جانب تقرير شامل يوضح مستوى الأداء الدراسي ما يساعد أولياء الأمور على تقييم مستوى أبنائهم بشكل أدق.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 عبر موقع نذاكر

للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي نذاكر.

ثم اختيار الصف الثالث الإعدادي من قائمة الصفوف الدراسية المتاحة.

بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال الاسم بالكامل أو رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر درجات المواد كاملة بالإضافة إلى تقرير يوضح التقدير العام ومستوى التحصيل الدراسي.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود المواقع التعليمية لتسهيل حصول الطلاب على نتائجهم بشكل سريع وآمن خاصة مع زيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية في متابعة العملية التعليمية.