حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:26 صباحاً - يستعد ملعب لندن الأولمبي لاستضافة مواجهة كروية مليئة بالتناقضات والطموحات المتباينة مساء اليوم الثلاثاء، حينما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام الأسطورة بجودة عالية الصورة دون تعليق أو تأخير

الشياطين الحمر الآن في حالة فنية مستقرة بعد الفوز الثمين على توتنهام بهدفين نظيفين، مما عزز تواجدهم في المربع الذهبي برصيد 44 نقطة، في حين يقاتل المطارق من أجل البقاء في دوري الأضواء، حيث يحتلون المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

ورغم الفارق في مراكز الجدول، إلا أن وست هام يدخل اللقاء بروح معنوية عالية بعد انتصاره الأخير على بيرنلي، باحثًا عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لإحداث مفاجأة تعطل طموحات الضيوف القارية وتمنحهم طوق نجاة من شبح الهبوط.

تاريخ مواجهات مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

تاريخيًا، يمتلك مانشستر يونايتد أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة، حيث انتصر في 37 مباراة من أصل 62 مواجهة جمعت الفريقين في حقبة البريميرليج.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد وست هام

من المنتظر أن يعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلة هجومية يقودها:

في حراسة المرمى سينه لامينز.

في خط الدفاع، يبرز الرباعي دييغو دالوت، ليساندرو مارتينيز، هاري ماغواير، ولوك شو.

أما في وسط الميدان، فمن المتوقع تواجد كاسيميرو وكوبي ماينو لتأمين التوازن، خلف صانع الألعاب برونو فرنانديز.

يقود الخط الأمامي الثلاثي المكون من أماد ديالو، بريان مبومو، وماثيوس.

متى تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب العاصمة البريطانية اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 لمتابعة هذا الصدام المرتقب، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

والحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، بينما سيكون الجمهور في دولة الإمارات على موعد مع الإثارة عند الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي؟

ستكون أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام منقولة حصريًا وبشكل مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث تم تخصيص قناة beIN SPORTS 1 HD لنقل كافة تفاصيل المباراة.

تتوفر خيارات البث الرقمي عبر تطبيق تود (TOD) وخدمة بي إن كونكت للمشتركين؛ لضمان متابعة اللقاء بجودة عالية ومن أي مكان.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن إسناد مهمة الوصف والتعليق على هذه القمة للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي ليضفي بكلماته المعهودة وأسلوبه الحماسي أجواءً خاصة على مجريات اللعب.