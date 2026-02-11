علي المجانية لا تفوتك.. القنوات الناقلة لمباراة بايرن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 05:19 مساءً - يستعد ملعب أليانز أرينا لاستقبال مواجهة قوية ومثيرة بين بايرن ميونخ ولايبزيج، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا لموسم 2025/2026.

ويسعى البايرن من خلال هذه المباراة لتحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي، لمواصلة رحلته نحو استعادة لقب الكأس المحلي، فيما يسعى لايبزيج لفرض نفسه وإحداث مفاجأة أمام المرشح الأول للبطولة.

ويأمل فريق بايرن ميونخ في السيطرة على مجريات اللقاء منذ البداية، مستفيدًا من دعم جماهيره في “أليانز أرينا”، بينما يمتلك لايبزيج طموحًا قويًا لتحقيق إنجاز تاريخي والإطاحة بالعملاق البافاري، ما يجعل المباراة مواجهة تكتيكية مشوقة بين رغبتين متباينتين في السيطرة والتسجيل.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في كأس ألمانيا

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 في تمام:-

الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في كأس ألمانيا

يمكن متابعة مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج مباشرة وحصريًا عبر قناة دبي الرياضية 1، الناقل الرسمي لمنافسات كأس ألمانيا في المنطقة العربية.

كما ستوفر القناة تغطية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل المباراة لرصد كافة التفاصيل الفنية، وتشمل متابعة تشكيلات الفريقين وتوقعات الخبراء.