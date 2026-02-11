الرياض - كتبت رنا صلاح - عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الأربعاء، اجتماعًا برئاسة النائب أحمد الشديفات، بحضور أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومديرة عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، ومديرة عام المواصفات والمقاييس بالوكالة المهندسة لينا أبو عيطة، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمارك العامة، ومزارعين وممثلين عن مربي الثروة الحيوانية.

الزراعة النيابية تناقش استيراد الحليب المجفف وتصدير الخراف ومشاريع الحراج

وقال الشديفات انه تم خلال الاجتماع بحث معايير استيراد الحليب المجفف، وإمكانية إعادة فتح أسواق تصدير الخراف الأردنية، إضافة إلى متابعة مشاريع مديرية الحراج.

وطالب الشديفات بتوضيح الأسس والمعايير الخاصة باستيراد الحليب المجفف، متسائلًا عن الإجراءات المتبعة لإعادة فتح أسواق تصدير الخراف، مقدمًا عددًا من المقترحات لضمان الالتزام بالمتطلبات الصحية والفنية، وتحقيق التوازن في السوق، ودعم المنتج المحلي.

بدورهم، دعا النواب محمد المرايات وفتحي البوات ووليد المصري إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

من جهته، أشار الحياري إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بملفات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى متابعة مشاريع الحراج بشكل عام.

وأكدت عبيدات، أن ملف الحليب ومشتقاته يُدار بتنسيق مشترك بين سبع جهات حكومية معنية، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن وزارة الزراعة تولّت تحديد الكميات المسموح بها، في حين حددت وزارة الصناعة آلية دخول المشتقات النباتية المشابهة للحليب وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفيما يتعلق بالرقابة، بيّنت عبيدات أن الحالات المخالِفة المسجّلة حاليًا محدودة جدًا وتُعد مخالفات فردية، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية الحثيثة من قبل كوادر المؤسسة، بالتعاون مع الشرطة الملكية لحماية البيئة، ضمن إطار تنسيقي دائم.

وشددت عبيدات على التزام المصانع الأردنية بالمواصفة القياسية الأردنية، لا سيما باستخدام الحليب الطازج في تصنيع الألبان والأجبان البيضاء، بما يحافظ على جودة المنتج المحلي وسلامته.

من جهتهم ، أكد المزارعون أن إعادة فتح أسواق تصدير الخراف الأردنية ستنعكس إيجابًا على القطاع، وتسهم في زيادة فرص تسويق المنتج المحلي، مشددين على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية لضمان جودة المنتج.