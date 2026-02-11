نعرض لكم الان تفاصيل خبر نائب رئيس هيئة الاستثمار يفتتح مصنع «أوتسوكا اليابانية» في العاشر باستثمارات مليار جنيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 فبراير 2026 07:06 مساءً - محمد أحمد _ افتتح اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة مصنع شركة «أوتسوكا اليابانية» الجديد لإنتاج المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ مليار جنيه

يأتي ذلك بعد حصول الشركة اليابانية على الرخصة الذهبية من الحكومة المصرية، في خطوة تعزز توطين صناعة الدواء وتدعم خطط التوسع التصديري نحو أفريقيا ودول الخليج العربي.

وأوضح نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، ويعكس ثقة الشركات اليابانية في مناخ الاستثمار المصري.

وأوضح عباس، أن المشروع حظي بدعم كامل من الحكومة المصرية والقيادة السياسية منذ مراحله الأولى، مشيرًا إلى أن منح الشركة الرخصة الذهبية ساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المصنع.

وأضاف أن «أوتسوكا» تعد واحدة من بين ثلاث شركات يابانية فقط حصلت على الرخصة الذهبية في مصر، وهو ما يعكس أهمية المشروع ومكانته الاستراتيجية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن المصنع الجديد سيبدأ إنتاج المغذيات الصحية، وهو منتج يتميز باحتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين سي وعسل النحل، مؤكدًا أن المصنع لن يخدم السوق المحلي فقط، بل سيكون بوابة رئيسية للتصدير إلى دول أفريقيا ودول الخليج العربي.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب اتفاقياتها التجارية المتعددة، يمنح المصنع ميزة تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح عباس أن شركة «أوتسوكا» تعد من أكبر الشركات اليابانية العاملة في السوق المصري في مجالات تصنيع الأدوية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية والمحاليل الطبية، حيث بدأت نشاطها في مصر منذ عام 1977، بما يعكس التزامًا طويل الأجل بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن المصنع القائم للشركة في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان يعمل في مجال تصنيع المحاليل الطبية بإجمالي استثمارات تبلغ مليار جنيه، ما يؤكد استمرار توسع الشركة في مصر.

تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي

وشدد نائب رئيس هيئة الاستثمار ، على أن المصنع الجديد لا يمثل استثمارًا مباشرًا فحسب، بل يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنمو الصناعي والابتكار، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية.

وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة التشريعية وتوفير مناخ استثماري تنافسي، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات النوعية خلال المرحلة المقبلة.

السفير الياباني يؤكده تطلع بلاده لتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية مع مصر

من جانبه أكد فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، أن افتتاح مصنع شركة «أوتسوكا» بمدينة العاشر من رمضان يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي الممتد بين مصر واليابان، ويعكس عمق العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة بين الجانبين.

وقال إيواي، خلال كلمته في مراسم افتتاح المصنع، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات اليابانية في مصر تعكس التزامًا طويل الأجل بدعم التنمية المستدامة.

استثمار يعكس الثقة في السوق المصري

وأوضح سفير اليابان، أن توسعات شركة «أوتسوكا» في مصر تأتي استكمالًا لمسيرة بدأت منذ عقود، مؤكدًا أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله مركزًا واعدًا للتصنيع والتصدير إلى المنطقة.

وأضاف أن المصنع الجديد لا يمثل مجرد توسع إنتاجي، بل يعكس رؤية مشتركة لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، خاصة في قطاع المغذيات الصحية والمحاليل الطبية.

مصر بوابة للأسواق الإقليمية

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب اتفاقياتها التجارية مع العديد من الدول، يمنح الشركات اليابانية ميزة تنافسية للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد أن التعاون الصناعي بين البلدين يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.

وشدد سفير اليابان على تطلع بلاده إلى توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في القطاعات الصناعية المتقدمة والبنية التحتية والتكنولوجيا، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمستثمرين اليابانيين.

واكد على أن نجاح هذا المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لما يمكن تحقيقه من خلال التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل، متمنيًا استمرار النجاحات المشتركة بين البلدين.

من جهته قال أحمد زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة «أوتسوكا مصر للأدوية»، إن افتتاح المصنع الجديد بمدينة العاشر من رمضان يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة داخل السوق المصري.

وأوضح أن الشركة تنظر إلى السوق المصري باعتباره بوابة رئيسية للتوسع في أفريقيا والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الجديد يعكس الثقة في المناخ الاستثماري المصري، والدعم الحكومي المتواصل لقطاع الصناعات الدوائية.

أضاف زغلول أن فلسفة الشركة لا تقتصر على تصنيع الأدوية محليًا فقط، بل تقوم على نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في مجال الصناعات الدوائية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتوفير أدوية ذات جودة عالمية تخدم المرضى في مصر وخارجها.

وأكد أن المصنع الجديد يهدف إلى إنتاج أدوية متخصصة ومحاليل طبية وفق أحدث المعايير العالمية، مع العمل على تلبية احتياجات السوق المحلي أولًا، ثم التوسع تدريجيًا في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن مسيرة الشركة شهدت عددًا من المحطات المهمة، حيث دخلت مجال الأدوية المتخصصة عام 2008، ثم استحوذت على شركة أدوية محلية عام 2014 لتعزيز تواجدها في السوق المصري،

ونوه زغلول الي ان الشركة بدأت في عام 2020 إدخال أنواع جديدة من المحاليل الطبية وبعض الأدوية المتخصصة، مستفيدة من خبرات الشركات الشقيقة في نقل التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج.

وأضاف أن عام 2021 شهد توقيع شراكات مع جهات حكومية مصرية لدعم خطط التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في دعم منظومة الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الأصناف الدوائية الاستراتيجية.

وشدد زغلول علي ان المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتقليل فجوة الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد، بما يدعم استقرار السوق الدوائي المصري.

وذكر ان الشركة تستهدف من خلال المصنع الجديد تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية، خاصة في أفريقيا، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول.

واكد زغلول ان المصنع يمثل إضافة جديدة لقدرات مصر الصناعية في قطاع الأدوية، ويسهم في دعم استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء.

