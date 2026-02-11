نعرض لكم الان تفاصيل خبر «العطا جروب» تنشئ مشروعا للصناعات الغذائية في السخنة باستثمارات 11 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 فبراير 2026 07:06 مساءً - شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع شركة العطا جروب للصناعات الغذائية والتعدينية في المنطقة الصناعية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC).

المشروع على مساحة 17 ألف متر مربع ويوفر نحو 30 فرصة عمل مباشرة

يقام المشروع على مساحة 17 ألف متر مربع، باستثمارات مصرية تبلغ 11 مليون دولار (تعادل 515 مليون جنيه)، وبما يوفر نحو 30 فرصة عمل مباشرة.

من المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج في 2027 بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا من الحبوب المعبأة

ومن المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج خلال عام 2027 بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا من الحبوب المعبأة، إلى جانب أنشطة تجهيز وتجارة المعادن والأحجار الكريمة.

قام بتوقيع العقد، اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وفاطمة إبراهيم المهدي، المديرة والشريك المؤسس بالشركة.

وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بالسخنة تحظى بإقبال متزايد من المستثمرين في مختلف القطاعات، مما يعكس الثقة الكبيرة في بيئة الاستثمار التي توفرها الهيئة.

وأضاف أن الهيئة تواصل دعم المشروعات الصناعية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتعزز الصادرات، مع التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والصناعات الزراعية والتعدينية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القيمة المضافة.

وأشار جمال الدين، إلى أن الهيئة تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية وتقديم حزمة متكاملة من التيسيرات والخدمات الداعمة للمستثمرين، بهدف رفع التنافسية الوطنية، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة فرص التشغيل، مؤكدًا استمرار بناء قاعدة صناعية متنوعة بالسخنة ودعم زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، بما يعكس التزام الهيئة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الفائدة للمستثمرين والمجتمع على حد سواء.

جدير بالذكر، أن الهيئة نجحت في تعزيز مكانتها كمركز جاذب للاستثمارات الصناعية والخدمات اللوجستية، مما يعكس دورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

