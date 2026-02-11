نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. قرار جمهوري بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 فبراير 2026 07:06 مساءً - دوت الخليج _ صرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75) لسنة 2026 ذي الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.

أضاف القرار أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء المصري إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على إلغاء الوزارة.

