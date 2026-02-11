رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 05:19 مساءً - في قلب استاد عشق أباد، يستهل نادي النصر السعودي رحلة البحث عن المجد القاري في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2، حين يواجه نظيره أركاداغ في اختبار يتطلب الكثير من التركيز والجدية، وفي الفقرات التالية نتطرق إلى تفاصيل البث المباشر لمباراة النصر وأركاداج اليوم.

يدخل البرتغالي جورجي جيسوس هذه المواجهة وهو يدرك حجم التوقعات الملقاة على عاتق فريقه، خاصة بعد مشوار مثالي في دور المجموعات حقق خلاله العلامة الكاملة.

إذ أنّ العالمي المرشح الأبرز للعودة بنتيجة تريح الأعصاب قبل لقاء العودة في الرياض، ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة النصراوية بعض المداورة لإراحة العناصر الأساسية مع الحفاظ على الهيكل القوي للفريق.

حيث يقود الهجوم الثلاثي الشاب غريب والحمدان وأنجيلو، خلفهم وسط ميدان يتسم بالتوازن بقيادة الخيبري، لتجنب مفاجآت أصحاب الأرض الذين يتسلحون بعاملي الأرض والجمهور في هذه السهرة الآسيوية الخالصة.

موعد مباراة النصر السعودي وأركاداغ اليوم

تُقام هذه المباراة بين النصر وأركاداج مساء اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، حيث يطلق الحكم صافرة الانطلاق في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت أبوظبي، وهو ما يُوافق الثالثة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد أركاداغ في دوري أبطال آسيا 2

يمكن للجماهير العربية متابعة اللقاء عبر شاشة beIN Sports HD 2، كما تُنقل المباراة عبر قناة الكأس 7 القطرية المتخصصة في الشأن الآسيوي.

معلق مباراة النصر وأركاداغ

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة الوصف والتعليق للمعلق عبد الله الغامدي، بينما يطل المعلق سعود الحريري عبر قنوات الكأس لنقل أحداث المباراة للمشاهدين.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام أركاداغ

من المنتظر أن يبدأ النصر بالأسماء التالية: