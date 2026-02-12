تطور مفاجئ جماهير الأهلي.. هل تعاقدت الإدارة مع نسخة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - لا يزال جمهور الأهلي لم يتعافى بعد من تجربة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، والذي ارتدى القميص الأحمر في الفترة ما بين سبتمبر من عام 2023 إلى يوليو 2024.

تجربة موديست مع الأهلي

قدم موديست صاحب ال37 عام تجربة سيئة للغاية مع النادي الأهلي، فلم يستطيع تسجيل سوى 6 أهداف وصناعة 4 خلال 31 مباراة خاضها مع الفريق، قبل أن يرحل إلى إنتر سيتي الإسباني بعد فسخ تعاقده.

شبح تجربة موديست يتكرر

تعاقد الأهلي مؤخرًا مع المهاجم الأنجولي كامويش في الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن بعد الأداء الذي قدمه مع الأهلي في المباريات الأخيرة، أعاد شبح موديست للظهور من جديد.

فشل إدارة الأهلي في ملف التعاقد مع مهاجم

منذ رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي وحتى الآن، لم يستطيع النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم يرضي طموحات الجمهور، لم يقنع محمد شريف الطموحات أو جراديشار أو كاموميش ويعقد الجمهور الأمل على مروان عثمان مهاجم سيراميكا.

أرقام مخيفة لكامويش

لعب المهاجم الأنجولي أساسي في مباراة الإسماعيلي وفي مباراة البنك الأهلي لمدة 25 دقيقة، لمس الكرة خلالها 6 مرات وقدم 3 تمريرات صحيحة، واهدر العديد من الفرص القريبة.