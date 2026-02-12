رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 11:19 مساءً - تتجه أنظار محبي الكرة الإسبانية صوب العاصمة مدريد لمتابعة صدام كروي مشتعل يجمع بين برشلونة ومضيفه أتلتيكو مدريد في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

يدخل البلوجرانا مباراة اليوم بعد انتصاراته الأخيرة بحثًا عن مواصلة الهيمنة المحلية تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك الذي نجح مؤخرًا في التتويج بلقب السوبر الإسباني على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد بمباراة ماراثونية احتضنتها الأراضي السعودية.

ويراهن هانز فليك في هذه المواجهة على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه لاستغلال تذبذب نتائج رجال دييجو سيميوني في الآونة الأخيرة، فرغم قوة أتلتيكو مدريد على ملعبه وبين أنصاره، إلا أن رغبة برشلونة في حصد الأخضر واليابس محليًا تجعل كفته تبدو أرجح في حسابات الورق قبل بدء معركة الميدان.

أين تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

سيكون ملعب واندا ميتروبوليتانو مسرحًا لهذا اللقاء المرتقب الذي يطمح من خلاله برشلونة لوضع قدم في المباراة النهائية وتكرار إنجاز الثلاثية المحلية التي حققها في الموسم الماضي، خاصة وأن الفريق يمر بفترة فنية مستقرة عقب تجاوزه عقبة ألباسيتي في ربع النهائي وفوزه العريض على مايوركا في الليجا بثلاثية نظيفة.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس الملك؟

أعلنت شبكة قنوات إم بي سي مصر 2 عن نقل أحداث اللقاء مباشرة وحصريًا عبر شاشتها المفتوحة للجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيفية متابعة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد عبر الإنترنت

يمكن للمتابعين الراغبين في المشاهدة عبر الإنترنت متابعة البث المباشر للقمة من خلال تطبيق شاهد الذي سيوفر تغطية شاملة لكواليس المباراة قبل انطلاقها.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات.