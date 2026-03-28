رسميًا.. تفعيل العمل عن بعد للعاملين بالدولة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 04:34 مساءً - أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تطبيق نظام العمل "أونلاين" يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الضغوط التشغيلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

موعد تطبيق العمل أونلاين في مصر

أكد مدبولي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ رسميًا مع بداية أبريل، حيث سيتم تطبيقه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع الالتزام بضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين دون تأثر، ويأتي هذا التوجه في إطار خطة حكومية أوسع للتحول الرقمي وتخفيف التكدس داخل مقار العمل، بما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية وجودة الأداء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تجربة العمل عن بُعد أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية، خاصة خلال جائحة كورونا، ما دفع الحكومة لإعادة تطبيقها بشكل جزئي ومدروس يتناسب مع الظروف الحالية.

القطاعات المستثناة من قرار العمل أونلاين في مصر

أوضح مدبولي أن القرار لا يشمل عددًا من القطاعات الحيوية، على رأسها المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع، نظرًا لاعتماد هذه القطاعات على الحضور الفعلي لضمان استمرارية العملية التعليمية والخدمات الصحية والإنتاج الصناعي.

وأضاف أن الحكومة قد تعيد تقييم القرار خلال الفترة المقبلة، وفي حال استمرار الأزمات العالمية وتأثيراتها، قد يتم النظر في زيادة عدد أيام العمل "أونلاين" إلى يومين أسبوعيًا، وفقًا لمستجدات الوضع الاقتصادي.

ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تبني حلول مرنة ومستدامة لمواجهة التحديات، مع الحفاظ على توازن دقيق بين استمرارية العمل وكفاءة استخدام الموارد.