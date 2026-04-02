غير محترم.. صحافة إسبانيا ترد علي أحمد فتوح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 12:29 مساءً - حظي أحمد فتوح، نجم الفريق الأول لنادي الزمالك ومنتخب مصر، باهتمام واسع من الإعلام الإسباني عقب مستواه المميز في مواجهة منتخب إسبانيا الودية، التي انتهت بالتعادل السلبي، وإيقافه لخطورة نجم الماتدور الأبرز الشاب لامين يامال.

ماذا قالت الصحافة الإسبانية علي اداء أحمد فتوح

سلطت صحيفة آس الضوء على الأداء الدفاعي القوي لفتوح، مشيرة إلى نجاحه في فرض سيطرته الكاملة على الجبهة اليسرى، ما حدّ بشكل كبير من خطورة لامين يامال، نجم برشلونة، خاصة خلال الشوط الأول.

أحمد فتوح يتسبب في غضب الصحافة الإسبانية علي لامين يامال

أكدت الصحيفة أن اللاعب الإسباني الشاب ظهر بأداء أقل من المعتاد نتيجة الرقابة المحكمة التي فرضها فتوح، في واحدة من أقل مبارياته تأثيرًا مؤخرًا

ولم يتوقف تألق فتوح عند حدود الملعب، حيث لفت الأنظار أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة تجمعه بيامال وعلّق عليها بعبارة ساخرة تعكس تفوقه خلال اللقاء، في إشارة إلى نجاحه في الحد من خطورة أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشادة بالأداء الجماعي للمنتخب المصري، مؤكدة أنه ظهر بشكل منظم وقوي دفاعيًا، مع بروز فتوح كأحد أبرز نجوم اللقاء بفضل تحركاته الدقيقة وقدرته على إبطال مفعول أهم مفاتيح لعب المنتخب الإسباني