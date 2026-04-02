بسبب الهتافات العنصرية .. الحكومة الإسبانية تحيل أحداث مباراة منتخب مصر إلى النيابة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 12:30 مساءً - كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الإسبانية قررت إحالة الأحداث التي شهدتها المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ومنتخب إسبانيا، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك على ملعب «آر سي دي إي» إلى النيابة العامة.

إدانة حكومية بشأن أحداث مباراة مصر وإسبانيا

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن وزارة المساواة عبر بياتريس كاريو، المديرة العامة للمساواة وعدم التمييز ومكافحة العنصرية، وجهت خطابًا رسميًا إلى المدعي العام المنسق لجرائم الكراهية، ميجيل أنخيل أجيلار، طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل في الهتافات العنصرية التي شهدتها المباراة، معتبرة أنها قد تندرج تحت جرائم الكراهية المنصوص عليها في المادة 510 من قانون العقوبات الإسباني.

وأكدت كاريو في مذكرتها أن هذه الوقائع تمثل أحداثًا خطيرة تستوجب تحركًا قضائيًا حاسمًا، مع ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، في رسالة واضحة تعكس جدية السلطات في مواجهة أي مظاهر للعنصرية أو التمييز داخل الملاعب.

وأضافت الصحيفة أن الأحداث التي شهدها ملعب «آر سي دي إي» معقل نادي إسبانيول بمدينة برشلونة حظيت بعاصفة من الغضب والاستنكار، بعد ترديد هتافات معادية للإسلام والأجانب خلال المواجهة الودية بين منتخب إسبانيا ومنتخب مصر، في مشهد صادم هز الأوساط الرياضية والجالية الإسلامية على حد سواء.

وأدانت وزارة التربية والتعليم والتدريب المهني في إسبانيا هذه الهتافات بأقسى العبارات، مؤكدة أنها ممارسات مرفوضة تمامًا ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددة على أنها لا تعكس إطلاقًا قيم أو سلوك الغالبية الساحقة من الجماهير الإسبانية، التي تؤمن بأن الرياضة تجمع على الاحترام والتعايش، لا منصة للكراهية أو الإقصاء.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية أن أجهزة الشرطة بدأت العمل في تحديد هوية الأشخاص الذين حرضوا على إطلاق الهتافات المعادية للإسلام خلال مباراة مصر وإسبانيا.

وفتحت السلطات الإسبانية، أمس الأربعاء، تحقيقًا واسعًا بشأن الهتافات العنصرية والمعادية التي صدرت من بعض الجماهير خلال المباراة الودية أمام منتخب مصر، والتي أُقيمت مساء الثلاثاء، وسط موجة إدانات رسمية ورياضية قوية.

ورغم الرسائل التحذيرية التي بثتها شاشات الملعب، والتي شددت على أن العنصرية جريمة يُعاقب عليها القانون، استمرت التجاوزات الجماهيرية طوال مجريات اللقاء، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار.