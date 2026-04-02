وصلة كاملة من الرقص الشرقي.. تردد قناة FJ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 12:29 مساءً - قناة FJ TV ظهرت كإضافة ضمن ترددات قنوات الرقص الشرقي على قمر نايل سات وهي موجهة لعشاق فن الحركات الإيقاعية الشرقية وعروض الرقص على الشاشة.

القناة تقدم باقة من الفيديوهات والمشاهد التي تبرز الرقص الشرقي +18 بطريقة تجذب المشاهدين المهتمين بهذا النوع من الفنون الشعبية والترفيهية وتظهر بشكل مجاني ضمن باقة الترددات المتاحة للمستخدمين على جهاز الاستقبال.

تردد قناة FJ TV للرقص الشرقي

حتى تستمتع بمشاهدة باقة كاملة من الرقص الشرقي قم بضبط بيانات قناة FJ TV للرقص الشرقي على جهازك:

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

محتوى قناة FJ TV

قناة FJ TV تنتمي لجمهور يبحث عن محتوى الرقص الشرقي بحريته المتنوعة حيث تعرض مقاطع وعروض مختلفة خلال اليوم تجذب المشاهدين المهتمين بهذا الفن وتعد من بين القنوات التي تظهر تردداً شائعاً ضمن مجموعة قنوات الترفيه والرقص في باقة نايل سات والشكل العام لمحتواها يحافظ على تدفق مستمر للمشاهدين الراغبين في متابعة عروض الرقص الشرقي.