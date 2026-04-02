القوات المسلحة تختتم فعاليات تدريب المدربين لهيئة القيادة بالأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 12:30 مساءً - اختتمت فعاليات الدورة التدريبية رفيعة المستوى بعنوان ( تدريب المدربين لهيئة القيادة بالأمم المتحدة ضمن جهود إستعادة السلام بالقارة الأفريقية ) والتى عٌقدت بمقر جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الإستخبارات العسكرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية وبمشاركة عدد من الشركاء الإقليميين والمنظمات الدولية.

وتناولت الدورة على مدار أيام إنعقادها تنفيذ العديد من المحاضرات التخصصية والجلسات الحوارية والتدريبات الواقعية بأحدث نظم التأهيل والتدريب التى أتاحت الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والعملية لضباط الدول المشاركة من مصر والدول الأفريقية بهدف تعزيز قدرات أبناء القارة لحفظ السلم والأمن وتحقيق الإستقرار .