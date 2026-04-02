القوات المسلحة تختتم فعاليات تدريب المدربين لهيئة القيادة بالأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 12:30 مساءً - اختتمت فعاليات الدورة التدريبية رفيعة المستوى بعنوان ( تدريب المدربين لهيئة القيادة بالأمم المتحدة ضمن جهود إستعادة السلام بالقارة الأفريقية ) والتى عٌقدت بمقر جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الإستخبارات العسكرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية وبمشاركة عدد من الشركاء الإقليميين والمنظمات الدولية.
وتناولت الدورة على مدار أيام إنعقادها تنفيذ العديد من المحاضرات التخصصية والجلسات الحوارية والتدريبات الواقعية بأحدث نظم التأهيل والتدريب التى أتاحت الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والعملية لضباط الدول المشاركة من مصر والدول الأفريقية بهدف تعزيز قدرات أبناء القارة لحفظ السلم والأمن وتحقيق الإستقرار .
وقد شهدت الدورة مشاركة العديد من ممثلى وزارات الدفاع والداخلية ومختصين من وزارات الخارجية المعنيين بملفات حفظ السلم والأمن من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة ، فضلاً عن مشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل ضمن مهام الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى .
تأتى هذه الدورة ضمن العديد من الفعاليات التى ينظمها جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة التى تدعم جهود الأمن والسلام بمختلف أنحاء القارة الأفريقية وتعكس النهج الذى تتبناه الدولة المصرية فى دعم الدول الأفريقية ، وتعزيز قدراتها الوطنية لحفظ السلم والأمن وإستعادة الإستقرار.
حضر فعاليات ختام الدورة عدد من المختصين من القوات المسلحة المصرية وخبراء وممثلين من جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية ومساعدى وزير الخارجية للشئون الأفريقية وأمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وممثلى وزارة الخارجية وعدد من ممثلى السفارات والملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية .