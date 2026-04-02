ثبات الكتاكيت في بورصة الدواجن.. سعر الكتكوت الأبيض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهدت سوق الدواجن في مصر، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، تحركات جديدة في أسعار الكتاكيت داخل المزارع ومنافذ البيع المختلفة، وذلك وفق أحدث بيانات صادرة عن منصة بورصة الدواجن، التي رصدت تغيرات شملت أبرز الأنواع المتداولة في السوق المحلي، وعلى رأسها الكتاكيت البيضاء والساسو والبلدي.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
- نزيح الستار عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم في جميع الأسواق والمزارع، وهو يتراوح بين 20 و26 جنيهًا.
- بينما بلغ أيضًا سعر الكتكوت الأبيض "قطعان" اليوم نحو 15 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن المصرية
كشفت البيانات الأخيرة أن أسعار الكتاكيت سجلت تباينًا ملحوظًا بحسب النوع، حيث جاءت على النحو التالي:
- وصل سعر الكتكوت الساسو لحوالي 9 جنيهات.
- بينما سجل أيضًا سعر الكتكوت الساسو بيور إلى 10 جنيهات.
- كما أن سعر الكتكوت البلدي فهو سجل حوالي 7.5 جنيه.
- أيضًا بلغ سعر الكتكوت الهجين نحو 9 جنيهات.
- فيما سجل أيضًا سعر كتكوت الجيل الثاني حوالي 11 جنيهًا.
- أما عن سعر الكتكون الروزي بيور فهو استقر عند 11 جنيهًا.
- سعر كتكوت شركة القاهرة للدواجن وصل إلي 25 جنيهًا.
- أما عن سعر كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت فهو وصل لـ 27 جنيهًا.
- وصل سعر كتكوت الشركة الوطنية لـ 26 جنيهًا.
- بينما أيضًا سجل سعر كتكوت شركة الوادي لـ 23 جنيهًا.
- سجل سعر كتكوت شركة العناني عند 26 جنيهًا.
- أيضًا سعر كتكوت مكة المكرمة "أبيض" فهو سجل 20 جنيهًا.
- أخيرًا وصل سعر كتكوت مكة المكرمة "ساسو" ل، 15 جنيهًا.