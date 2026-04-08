” مجموعة الموت ” مصر تصطدم بالمغرب في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 06:33 مساءً - أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً، التي أُجريت ظهر اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، عن مواجهات نارية ومجموعات حديدية ، وجاء المنتخب المصري للناشئين في المجموعة الأولى التي اعتُبرت الأقوى في البطولة، حيث ستشهد صراعاً عربياً خالصاً يجمع بين "الفراعنة" وأسود الأطلس ونسور قرطاج، في رحلة البحث عن اللقب القاري.

المغرب يستضيف العرس الإفريقي بمشاركة 16 منتخباً

من المقرر أن تحتضن المملكة المغربية منافسات البطولة في الفترة من 25 أبريل وحتى 15 مايو 2026. وتعرف هذه النسخة مشاركة قياسية لمنتخبات شمال إفريقيا (المغرب، مصر، الجزائر، تونس)، إلى جانب عمالقة القارة مثل السنغال وكوت ديفوار وغانا والكاميرون، مما يرفع من سقف التوقعات بمشاهدة نسخة استثنائية من حيث المستوى الفني والبدني للمواهب الشابة.

ديانج وماييلي وبلحاج يزينون مراسم القرعة في القاهرة

شهدت مراسم القرعة حضوراً لافتاً لنجوم الدوري المصري الممتاز، الذين شاركوا في سحب المجموعات، وفي مقدمتهم المالي أليو ديانج نجم وسط الأهلي، والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، بالإضافة إلى المغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا. وأضفى تواجد هؤلاء النجوم طابعاً خاصاً على الاحتفالية التي استضافتها العاصمة المصرية.

نتائج المجموعات الكاملة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة

جاءت المجموعات الأربع متوازنة في أغلبها، باستثناء المجموعتين الأولى والرابعة اللتين شهدتا تجمعاً لمنتخبات ذات باع طويل في القارة:

المجموعة الأولى: المغرب - مصر - تونس- إثيوبيا.

المجموعة الثانية: كوت ديفوار - أوغندا- الكاميرون- الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: دولة مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق.

المجموعة الرابعة: السنغال - جنوب إفريقيا - الجزائر - غانا.

طموحات الفراعنة الصغار بعد رحلة ليبيا

يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة بعد تأهله الرسمي من خلال تصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت في ليبيا، حيث حصد المركز الثالث. ويسعى الجهاز الفني لاستغلال الفترة القادمة لتجهيز اللاعبين بدنياً ونفسياً لمواجهة ضغط المجموعة الأولى، خاصة وأن المواجهة الافتتاحية ستكون أمام المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور.