رسميًا.. طبيعة إصابة فيرمين لوبيز وموقفه من مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 08:27 مساءً - كشف الصحفي الموثوق جيرارد روميرو عن تعرض نجم وسط برشلونة الشاب، فيرمين لوبيز، لإصابة طفيفة خلال الحصة التدريبية "التنشيطية" التي خاضها الفريق صباح اليوم الأربعاء. وأثارت الأنباء الأولية حالة من القلق لدى عشاق البلوجرانا، نظراً لأهمية اللاعب في حسابات المدرب هانز فليك لمواجهة أتلتيكو مدريد الليلة في دوري أبطال أوروبا.

إصابة فيرمين لوبيز "جرح بسيط وتدخل طبي سريع"

وفقاً للتفاصيل التي أوردها روميرو، فإن فيرمين تعرض لجرح بسيط في الرأس أثناء التدريبات الصباحية، مما استدعى تدخل الطاقم الطبي للنادي بشكل فوري لتقديم الإسعافات اللازمة. وأكدت التقارير أن الإصابة لم تكن عميقة ولم تتسبب في أي مضاعفات تمنع اللاعب من مواصلة برنامجه اليومي المعتاد رفقة زملائه.

جاهزية تامة بنسبة 100% للاعب قبل موقعة "كامب نو"

زفّت التقارير الواردة من معقل النادي الكتالوني بشرى سارة للجماهير، مؤكدة أن اللاعب في حالة جيدة جداً الآن، ولن تعيقه هذه الإصابة العارضة عن المشاركة في المباراة. وأصبح فيرمين جاهزاً بنسبة 100% ليكون تحت تصرف الجهاز الفني، مما يمنح فليك خياراً حيوياً في خط الوسط لضبط إيقاع اللعب والضغط على دفاعات الروخي بلانكوس.