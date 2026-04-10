تردد قناة مجانية مفتوحة ناقلة لمباراة الزمالك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 02:19 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، مساء الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

تُقام المباراة على أرضية ملعب «نيلسون مانديلا»، حيث يأمل الزمالك في الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة المرتقب في القاهرة.

كيف وصل الزمالك وشباب بلوزداد إلي هذا الدور؟

نجح الأبيض في حجز مقعده بهذا الدور عقب تفوقه على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

في المقابل، بلغ شباب بلوزداد هذا الدور بعد تخطيه المصري البورسعيدي، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، عقب التعادل 1-1 في القاهرة ثم التعادل السلبي في الجزائر.

القناة الناقلة المجانية لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

تتجه أنظار الجماهير لمعرفة القنوات الناقلة للمباراة، إذ أعلنت القناة الجزائرية الرياضية الأرضية إذاعة اللقاء بشكل مجاني، ما يمنح فرصة لمتابعته دون اشتراك.

ويأتي تردد القناة الجزائرية الرياضية الأرضية على النحو التالي: التردد 11680، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

كما تذاع المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة beIN Sports 3 HD، بصوت المعلق محمد بركات.