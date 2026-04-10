اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 03:29 مساءً - يحل نادي الوحدات ضيفاً على نظيره نادي البقعة مساء اليوم الخميس، الموافق 9 أبريل 2026، على أرضية "استاد عمان الدولي"، وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2025-2026.

وضع الوحدات والبقعة قبل اللقاء

يدخل نادي الوحدات المباراة وهو في حالة فنية ممتازة، حيث نجح الفريق في تحقيق 3 انتصارات متتالية مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة في آخر 5 لقاءات خاضها ويطمح المارد الأخضر لتكرار تفوقه على البقعة بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة عريضة بلغت (4 - 2).

في المقابل، يدخل نادي البقعة اللقاء بوضعية فنية متذبذبة، إذ سجل الفريق انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل هزيمتين في لقاءاته الخمسة الأخيرة. ويأمل البقعة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام الوحدات وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الوحدات ضد البقعة في الدوري الأردني

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت عمان ومكة المكرمة والقاهرة، وسيتولى الحكم قيس غوانمة مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد البقعة

بخصوص التغطية الإعلامية لمواجهة الوحدات ضد البقعة، فستتولى قناة الأردن الرياضية النقل المباشر لأحداث اللقاء، وقد تقرر إسناد مهمة التعليق الصوتي على أحداث المباراة للمعلق الرياضي حسين الوهادنة.