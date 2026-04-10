اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة ضمك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 03:29 مساءً - يستعد نادي ضمك لاستضافة نظيره نادي القادسية مساء اليوم الخميس، الموافق 9 أبريل 2026، على أرضية "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية"، وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وضع ضمك والقادسية قبل اللقاء

يدخل نادي ضمك المباراة وهو يسعى لتحسين نتائجه، حيث حقق الفريق انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل هزيمتين في آخر 5 مباريات خاضها، ويطمح ضمك لفك ارتباطه بنتيجة لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1 - 1) بين الفريقين.

من جانبه، يدخل نادي القادسية اللقاء بحالة فنية مشابهة، إذ سجل الفريق 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة، ويأمل القادسية في العودة بنتيجة إيجابية من خارج دياره لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة ضمك ضد القادسية والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، والساعة 8:00 مساء بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية ضد ضمك

ستكون المباراة التي ستجمع بين فريق ضمك والقادسية منقولة مباشرة عبر قنوات ثمانية وتطبيق ثمانية، وقد تقرر إسناد مهمة التعليق الصوتي على أحداث المباراة للمعلق الرياضي سليمان الشريف.