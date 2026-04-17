الاسطورة مباشر..بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد جوهور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 06:33 مساءً - حين تضيق المسافات بين الحلم والحقيقة تبدأ المباريات في أخذ شكل آخر وهذا تمامًا ما ينتظر الأهلي السعودي عندما يواجه جوهور دار التعظيم الماليزي على أرضية ملعب الإنماء في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

المباراة ليست مجرد 90 دقيقة بل فصل كامل يكتب فيه مصير فريقين أحدهما يسعى لتأكيد مكانته بين كبار القارة والآخر يحاول اقتحام هذا العالم بقوة وإثبات أن الطموح قد يهزم الخبرة.

وصول الأهلي إلى هذا الدور لم يكن طريق مفروش بالسهولة بل جاء بعد مواجهة قاسية احتاج فيها الفريق إلى صبر طويل قبل أن يحسم التأهل في اللحظات التي لا تحتمل الخطأ.

هذا النوع من الانتصارات لا يمنحك بطاقة العبور فقط بل يصنع شخصية فريق يعرف كيف يتصرف حين تضيق الخيارات، الأهلي الآن لا يلعب فقط للفوز بل يلعب بعقلية فريق تعلم كيف ينجو في اللحظات الصعبة.

في الجهة الأخرى يقف جوهور دار التعظيم بهدوء يبدو خادعًا لكنه يحمل في داخله رغبة واضحة في قلب الموازين الفريق الماليزي لا يدخل المواجهة كضيف شرف، بل كمنافس يملك خطة ويعرف كيف يستغل المساحات، وينتظر اللحظة التي ينقض فيها على المباراة.

قد لا يمتلك نفس الضجيج الإعلامي لكنه يملك ما يكفي ليجعل المباراة معقدة إذا أتيحت له الفرصة.

موعد مباراة الأهلي ضد جوهور دار

المواجهة تقام يوم 17 أبريل 2026 في توقيت يحمل طابعًا خاصًا لعشاق الكرة، حيث تنطلق صافرة البداية عند:

الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات

وهو توقيت يجعل المباراة في قلب المتابعة الجماهيرية حيث تكون كل الأنظار معلقة بكل تفصيلة داخل الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد جوهور دار

مباراة الأهلي ضد جوهور دار ستكون حاضرة عبر شاشتين مختلفتين لكل منهما طابعها الخاص في التقديم:

beIN SPORTS 1 HD تقدم اللقاء برؤية تحليلية دقيقة وتغطية متكاملة قبل وبعد المباراة

قناة الكأس 5 تفتح نافذة أخرى لنقل نفس الحدث بأسلوب مختلف في الطرح والتعليق

هذا التنوع يمنح المشاهد حرية اختيار الطريقة التي يريد أن يعيش بها تفاصيل المواجهة.

معلق مباراة الأهلي ضد جوهور دار

على قناة بي إن يظهر أحمد البلوشي بصوته الهادئ الذي يركز على تفاصيل اللعب وكأنه يرسم خريطة المباراة لحظة بلحظة، أما على قناة الكأس فيقود خليل البلوشي المشهد بأسلوب أكثر اندفاعًا حيث تتحول كل هجمة إلى موجة صوتية تحمل معها التوتر والإثارة حتى تصل إلى ذروتها.