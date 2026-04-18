خطأ قاتل يُسقط الترجي.. اطّلع على هدف صنداونز ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 09:33 مساءً - حسم فريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما جدد تفوقه على الترجي الرياضي التونسي في مواجهة إياب نصف النهائي، مؤكدًا أحقيته ببلوغ المباراة النهائية عن جدارة.

هدف مباراة صنداونز ضد الترجي

وأقيمت المباراة على الأراضي الجنوب إفريقية، حيث نجح صن داونز في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ليكرر نتيجة لقاء الذهاب الذي حسمه بنفس النتيجة في تونس، ويؤكد تفوقه الكامل في مجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب برايان مونييز، الذي استغل متابعة ناجحة بعد تصدي حارس الترجي البشير بن سعيد لركلة الجزاء.

ملخص مباراة صنداونز ضد الترجي

ظهر الفريق الجنوب إفريقي بشكل منظم تكتيكيًا، حيث نجح في فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللعب، مستفيدًا من الانضباط الدفاعي والسرعة في التحولات الهجومية، وهو ما صعّب المهمة على الترجي الذي حاول العودة في اللقاء دون أن ينجح في اختراق دفاعات أصحاب الأرض.

بهذا الانتصار، يبلغ صن داونز نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، في إنجاز يعكس استمرارية الفريق على القمة القارية خلال السنوات الأخيرة، كما يواصل سعيه نحو حصد اللقب الثاني في تاريخه بالبطولة.

ومن المنتظر أن يلتقي صن داونز في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الجيش الملكي ونهضة بركان، في قمة مرتقبة ستحدد بطل القارة السمراء لهذا الموسم.