إقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من قيادة المنتخب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 09:33 مساءً - استقبل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي خبر إقالته من تدريب وقيادة المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم القادمة 2026، حيث قرر المنتخب السعودي التخلي عن المدرب الفرنسي خلال فترة التدريب القادمة.

خبر إقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد

نشرت الصحف الرياضية مؤخراً خبر إقالة المدير الفني هيرفي رينارد وذلك بعد توليه قيادة الفريق لمدة 4 سنوات استطاع فيها تأهيل المنتخب السعودي مرتين لكأس العالم واستطاع قيادة الفريق في كأس العالم 2022 في قطر، وحقق الفرنسي مع المنتخب انتصارات متعددة أهمها تحقيق انتصار على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

رد المدرب هيرفي رينارد على إقالته

عبر المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد عن تقبله التام للقرار مشيراً إلى أن التقلب هو طبيعة كرة القدم، وتحدث عن فخره بمسيرته مع المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية وسعادته بتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 7 مرات منهم مرتين تحت قيادته.