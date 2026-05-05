أجواء عائلية دافئة.. بسمة بوسيل وتامر حسني يحتفلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 12:29 مساءً - شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مميزة من احتفال عائلي بعيد ميلاد ابنتها "أمايا"، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي عكست أجواءً مليئة بالبهجة والدفء الأسري.

بسمة بوسيل في عيد ميلاد ابنتها

اختارت بسمة بوسيل مشاركة هذه اللحظات عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، وأرفقت المقاطع بأغنية "كل سنة وأنت طيب" للنجم تامر حسني، ما أضفى لمسة خاصة على الاحتفال.

وظهر خلال الاحتفال الفنان تامر حسني برفقة أسرته، إلى جانب الأبناء تاليا وآدم، في أجواء عائلية بسيطة بعيدة عن الصخب، سيطر عليها الطابع العائلي الحميم.

حياة بسمة بوسيل الشخصية

كانت بسمة بوسيل قد كشفت خلال تصريحات إعلامية سابقة عن جوانب شخصية من حياتها خلال عام 2025، مشيرة إلى أنه كان عامًا مليئًا بالتحديات بسبب تعرض نجلها لوعكة صحية، بالإضافة إلى الأزمة الصحية التي مر بها تامر حسني، ورغم تلك الظروف، أكدت أن استقبال مولودها الجديد كان أبرز وأجمل ما حدث لها خلال العام.

وتحدثت بسمة عن شخصية ابنتها تاليا، واصفة إياها بالقوة والاعتماد على النفس، وأنها الأقرب إلى قلبها من حيث التأثير، كما أشارت إلى أن ابنتها أمايا تمتلك حسًا فنيًا واضحًا قد يؤهلها لدخول مجال التمثيل مستقبلًا، رغم طبيعتها الخجولة، وأضافت أن من أكثر اللحظات المؤثرة بالنسبة لها في العام الماضي كانت تعافي نجلها، واعتبرتها نعمة كبيرة.