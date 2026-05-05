تردد قناة سما دراما السورية 2026 على النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 12:29 مساءً - تعد قناة سما دراما السورية واحدة من القنوات الفضائية البارزة في سوريا، حيث تقدم محتوى إعلاميًا متنوعًا يجمع بين البرامج السياسية والاجتماعية، إلى جانب الأعمال الدرامية، مع تغطية مستمرة للأحداث المحلية والدولية.

محتوى قناة سما دراما السورية وبرامجها

تقدم قناة سما دراما مجموعة من البرامج الحوارية والتقارير الإخبارية التي تتابع أبرز التطورات على الساحة السورية بشكل لحظي، مع اعتمادها على بث مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتتميز القناة بتنوع محتواها الذي يجمع بين التحليل السياسي، والبرامج الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الأعمال الدرامية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

دور قناة سما دراما في تغطية الأحداث في سوريا

تسعى القناة إلى تقديم تغطية إخبارية متواصلة للأحداث الجارية داخل سوريا وخارجها، مما جعلها مصدرًا مهمًا للمتابعين الراغبين في معرفة آخر المستجدات بشكل مباشر وسريع.

كما نجحت في جذب شريحة كبيرة من المشاهدين بفضل تنوع محتواها بين الأخبار والترفيه.

تردد قناة سما دراما السورية على النايل سات

يمكن متابعة قناة سما دراما السورية عبر التردد التالي:

التردد: 11177

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة سما السورية على عرب سات

كما يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11179

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD