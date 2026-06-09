سياحة الشرق الأوسط 2026: مدن تكسر الأرقام وتبدّل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 03:29 صباحاً - لم يعد السفر إلى المنطقة قصة موسم شتوي فقط؛ middle East tourism دخل 2026 وهو يحمل أرقامًا أكبر من ذاكرة ما قبل الجائحة، رغم اضطراب الطيران وارتفاع الكلفة في أكثر من سوق. بيانات WTTC الصادرة في أبريل 2026 وضعت مساهمة السفر والسياحة في الشرق الأوسط عند 385.8 مليار دولار في 2025، مع 7.1 مليون وظيفة مرتبطة بالقطاع، وهذه ليست أرقام فنادق وحدها بل مطارات ومطاعم ونقل وفعاليات. الصورة ليست مستقيمة بالكامل؛ UN Tourism سجلت نموًا عالميًا بـ2% في الربع الأول من 2026، بينما تراجع الشرق الأوسط 14% في الفترة نفسها تحت ضغط التوترات الإقليمية. ومع ذلك، بقيت بعض المدن تكسر أرقامها المحلية بدل انتظار هدوء كامل في السماء.

دبي لا تترك الشهر يهدأ

دبي أنهت 2025 برقم واضح: 19.59 مليون زائر دولي قضوا فيها ليلة واحدة على الأقل، بزيادة 5% عن 2024. ديسمبر كان وحده قصة صغيرة؛ 2.04 مليون زائر في شهر واحد، وهي أول مرة تكسر فيها المدينة حاجز المليونين شهريًا. في صالة الوصول، لا تحتاج الصورة إلى شرح طويل: حقائب كابينة أكثر من الحقائب الكبيرة، عائلات تدخل مباشرة إلى سيارات التطبيقات، وموظف ببدلة خفيفة يفتح بريده قبل ختم الجوازات. جزء كبير من السفر إلى دبي صار سريعًا ومضغوطًا. ليلتان في فندق قريب من Downtown Dubai، اجتماع أو فعالية، عشاء متأخر، ساعة عند Dubai Marina، ثم عودة قبل زحام الاثنين.

السعودية تكبر خارج موسم الحج

السعودية دخلت 2026 بثقل مختلف، بعد أكثر من 122 مليون رحلة سياحية محلية ودولية في 2025، وهو رقم يضع هدف 150 مليون زائر بحلول 2030 داخل حسابات أقرب. السياحة الدينية ما زالت العمود الصلب في مكة والمدينة، لكن القصة لم تعد محصورة هناك؛ العلا والبحر الأحمر والرياض تعمل بمواعيد مختلفة، وتستهدف شرائح لا تأتي بالضرورة ضمن رحلة عمرة. في 31 مايو 2026 فُتحت طلبات تأشيرات العمرة للموسم الجديد، وهو توقيت مبكر أبقى حركة الفنادق وشركات النقل نشطة بعد الحج. داخل travel trends 2026، يظهر التحول السعودي في نقطة عملية: المنتج الفاخر لم يعد كافيًا وحده، لذلك بدأت الوجهة تتحدث أكثر عن الفنادق المتوسطة والسفر العائلي والربط بين أكثر من مدينة في رحلة واحدة.

قطر تلعب على إرث الملعب

قطر لا تملك مساحة دبي ولا حجم السعودية، لكنها تملك ذاكرة 2022 وبنية تحتية لا تزال تعمل بعد صافرة النهاية. في 2025 استقبلت 5.1 مليون زائر دولي، بنمو 3.7%، وسجلت 10.8 مليون ليلة فندقية مباعة، بينما وصل إشغال السوق الفندقي إلى 71%. الأحداث الرياضية بقيت جزءًا من الدفع؛ كأس العرب FIFA قطر 2025 ساعد ديسمبر على استقبال 674 ألف زائر، بزيادة تقارب 16% عن الشهر نفسه من العام السابق. في سوق السفر، هذه ليست لقطة علاقات عامة، بل نمط واضح: الزائر يأتي لمباراة أو فعالية، ثم يضيف سوق واقف، المتحف الوطني، ووجبة بحرية في اللؤلؤة قبل العودة.

الرحلة صارت شاشة ثانية

الوجهات التي تنمو بسرعة لا تربح من الفندق فقط؛ تربح من وقت الانتظار في المطار، ومن الهاتف المفتوح بين رحلة وأخرى، ومن مشجع يتابع نتيجة مباراة وهو جالس في بهو فندق بدبي أو الدوحة. عندما يتزامن السفر مع نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو 2026 أو مع سباقات فورمولا 1 في أبوظبي، تتحول الرحلة إلى جدول صغير من البث والنتائج والمطاعم والتنقل. وسط هذا السلوك، يظهر ميلبيت داخل روتين رقمي أوسع عند مسافر يتابع الاحتمالات الحية ونتائج المباريات من هاتفه، لا كبديل عن الرحلة نفسها بل كجزء من وقت الفراغ بين فعالية وأخرى. الرهان الرياضي هنا يحتاج قراءة هادئة للرصيد والوقت والسوق، لأن رحلة قصيرة مدتها 72 ساعة لا تحتمل قرارات فوضوية بعد هدف متأخر في الدقيقة 89. في الفنادق، الملاحظة تتكرر: الشاشة الكبيرة في الردهة تجذب الجمهور، لكن القرار الشخصي ينتقل إلى شاشة أصغر في اليد.

أبوظبي ومصر وعُمان تحتفظ بالمسار الطويل

أبوظبي لا تحتاج فقرة منفصلة كي تبقى في الصورة؛ أرقام 2025 تكفي وحدها، من 26.6 مليون زائر إلى 5.9 مليون نزيل فندقي و9.1 مليار درهم من عوائد الفنادق. الوجهة تعمل بإيقاع أقل ضجيجًا من دبي: Louvre Abu Dhabi في جانب، جزيرة ياس في جانب آخر، وسباق Abu Dhabi Grand Prix يرفع الطلب في عطلة واحدة يعرفها أصحاب الفنادق قبل شهور.

مصر عادت بقوة إلى خريطة السفر، إذ ذكرت تقارير حديثة أنها استقبلت رقمًا قياسيًا بلغ 19 مليون سائح في 2025، ثم 6.1 مليون في أول أربعة أشهر من 2026. المتحف المصري الكبير قرب أهرامات الجيزة، والآثار المكتشفة في بني سويف والمطرية، أعطت القاهرة مادة جديدة فوق ما تملكه الأقصر وأسوان والبحر الأحمر منذ سنوات.

وفي عُمان، ارتفعت إيرادات الفنادق من فئة 3 إلى 5 نجوم بنسبة 17.3% حتى نهاية أبريل 2025، ووصل عدد النزلاء إلى 831751. ثم سجلت فنادق 3 إلى 5 نجوم في النصف الأول إيرادات بلغت 141.21 مليون ريال عُماني. الطريق هناك أهدأ: مسقط، الجبل الأخضر، رمال الشرقية، وساحل لا يحتاج إلى ضجيج كي يحتفظ بالمسافر ليلة إضافية.

الهاتف يحجز نصف الرحلة

في الوجهات التي تكبر بسرعة، لم يعد المسافر ينتظر مكتب الاستقبال كي يقرر مساءه. قبل هبوط الطائرة في مطار حمد الدولي أو Dubai International، يكون قد حجز سيارة، راجع تقييم مطعم، وتأكد من موعد مباراة ريال مدريد أو الأهلي على شاشة الفندق. لذلك يدخل تحميل ميل بيت في عادات بعض المسافرين الذين يفضلون متابعة أسواق المباريات والنتائج المباشرة على الهاتف، خصوصًا عندما تتداخل الرحلة مع بطولة كروية أو سباق في عطلة نهاية الأسبوع. الاستخدام المنضبط يعني سقفًا واضحًا للإنفاق ووقتًا محددًا، لأن السفر نفسه صار مكلفًا بما يكفي: فندق، انتقال، عشاء، وتذكرة فعالية. شاشة واحدة تختصر كثيرًا.

السفر لم يعد نسخة واحدة

أقوى وجهات 2026 لا تشبه بعضها، وهذا سر نموها لا عيبه. دبي تكسب بالسرعة وعدد الخيارات، السعودية تكبر بالحجم والمواسم الدينية والجغرافيا الجديدة، قطر تستثمر إرث الملاعب، أبوظبي تراهن على الثقافة والفعاليات، ومصر وعُمان تملكان زمنًا أطول للزائر الذي لا يطارد صورة واحدة. الأرقام القياسية لا تلغي المخاطر؛ اضطراب الرحلات، التوترات الإقليمية، وكلفة الفنادق في ذروة الموسم تبقى عوامل تقطع الخطة كما يقطع تبديل اضطراري إيقاع فريق في الدقيقة 32. لكن المسافر في 2026 صار أكثر دقة: يختار المدينة حسب المناسبة، لا حسب الإعلان، ويحجز الليلة عندما يرى سببًا واضحًا للبقاء.