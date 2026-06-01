إعلان رسمي مدوية.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 10:23 مساءً - بات الهولندي مارك فان بوميل، نجم برشلونة وبايرن ميونخ السابق، قريبًا من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، في ظل التحركات المكثفة التي تقوم بها إدارة النادي لحسم ملف المدير الفني الجديد قبل انطلاق الاستعدادات للموسم القادم.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اقتراب نهاية مشوار المدرب الدنماركي ييس توروب مع الفريق، بعد موسم شهد تراجعًا في النتائج مقارنة بالطموحات الكبيرة التي وضعتها الإدارة والجماهير منذ البداية.

الأهلي يدرس رحيل ييس توروب بعد الإخفاق في المنافسة على البطولات

تتجه إدارة الأهلي نحو إنهاء التعاقد مع ييس توروب عقب نهاية الموسم الحالي، بعدما فشل الفريق في تحقيق معظم الأهداف التي خاض من أجلها المنافسات المحلية والقارية.

ورغم نجاح المدرب الدنماركي في قيادة الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في بداية الموسم، فإن النتائج اللاحقة لم تكن على المستوى المأمول، وهو ما دفع الإدارة إلى دراسة إجراء تغيير فني شامل استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويهدف الأهلي إلى التعاقد مع مدرب يمتلك خبرات أوروبية كبيرة وقادر على بناء فريق تنافسي يواصل المنافسة على جميع البطولات خلال السنوات القادمة.

مفاوضات الأهلي مع مارك فان بوميل تصل إلى مراحل متقدمة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مارك فان بوميل أصبح المرشح الأقرب لتولي منصب المدير الفني للأهلي، بعدما دخلت المفاوضات بين الطرفين مرحلة متقدمة خلال الأيام الماضية.

وأكد التقرير أن المدرب الهولندي البالغ من العمر 49 عامًا طلب راتبًا سنويًا يقترب من 4.5 مليون دولار للموافقة على قيادة الفريق، بينما تواصل إدارة الأهلي دراسة الجوانب المالية للعقد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة جولات حاسمة من المفاوضات، وسط رغبة من النادي في إنهاء الملف سريعًا قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ميجيل كاردوسو خيار الأهلي البديل حال فشل الاتفاق مع فان بوميل

في الوقت الذي يضع فيه الأهلي اللمسات الأخيرة على مفاوضاته مع فان بوميل، كشفت التقارير أن البرتغالي ميجيل كاردوسو يأتي في مقدمة الخيارات البديلة حال عدم التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي.

ويمتلك فان بوميل سجلًا مميزًا سواء كلاعب أو مدرب، إذ سبق له تمثيل أندية أوروبية كبرى مثل آيندهوفن وبرشلونة وبايرن ميونخ وميلان، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع آيندهوفن ثم فولفسبورج الألماني، فيما كانت آخر تجاربه مع رويال أنتويرب البلجيكي.

وتترقب جماهير الأهلي الإعلان الرسمي بشأن هوية المدير الفني الجديد، خاصة مع اقتراب حسم أحد أهم الملفات داخل النادي استعدادًا للموسم المقبل.