إيران توقف هجماتها ضد الكيان

إيران توقف هجماتها ضد الكيانأعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، وقف القوات للعمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني، وجهوزيتها لرد ساحق في حال استمرار الانتهاكات.

وقال مقر خاتم الأنبياء، في بيان: "نعلن وقف عمليات القوات المسلحة؛ ونُؤكَّد أنه في حال استمرار الاعتداءات والأعمال العدائية، بما في ذلك في جنوب لبنان، فإن إجراءات أشدّ بكثير وأكثر حسمًا وقوة من السابق ستكون في الطريق".

وأضاف: "في أعقاب اعتداءات وممارسات النظام الصهيوني الدموي في جنوب لبنان ومنطقة الضاحية، والتي نُفّذت بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية المجرمة، وجّهت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار دعمها للشعب اللبناني المظلوم، ردًّا مؤلمًا لهذا النظام الصهيوني، وهو ردٌّ ينبغي للنظام الصهيوني المزعوم وداعميه أن يكونوا قد استخلصوا منه درسًا وعبرة".

