صدمة مدوية.. العاصفة دانيال تدخل مصر بكامل قوتها وتحذيرات عاجلة للمواطنين.. خريطة مناطق الخطورة

انت الان تتابع خبر صدمة مدوية.. العاصفة دانيال تدخل مصر بكامل قوتها وتحذيرات عاجلة للمواطنين.. خريطة مناطق الخطورةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دخل الإعصار "دانيال" إلى الحدود المصرية، الإثنين، بعد أن خلف دمارًا في الأراضي الليبية خلال فترة قصيرة وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة آلاف الآخرين وفقدان العديد منهم.

اجتاحت العاصفة "دانيال" سواحل ليبيا يوم الأحد، وتسببت في فيضانات نتجت عن هطول أمطار غزيرة في مدن مثل بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة، وأدت إلى مقتل أكثر من 25 شخصًا وفقدان العشرات.

مع وصول العاصفة "دانيال" إلى الأراضي المصرية، بدأت المخاوف تنتشر بين المواطنين حيال ما قد يحدث والذي قد يشبه ما حدث في ليبيا.

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، قائلة إن مخاوف المواطنين تأتي من الصور والفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للدمار الهائل في ليبيا واليونان.

وصفت غانم ما حدث في ليبيا بسبب العاصفة "دانيال" بأنه "كارثة طبيعية"، وأشارت إلى الخسائر البشرية والمادية الكبيرة والتدمير الذي لحق بالمدن بسبب الأمطار الغزيرة التي تجاوزت مترًا ونصف المتر في الشوارع.

أكدت الدكتورة منار غانم، خبيرة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال التي تجتاح مصر حاليًا ليست عاصفة بل منخفض جوي، وأوضحت أنه يجب أن نفهم الفرق بين الحالتين.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح في العاصفة كانت تتجاوز 75 كيلومترًا في الساعة عندما ضربت السواحل الليبية، لكنها تقل إلى 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة عندما تصل إلى الأراضي المصرية.

وأكدت غانم أن حدة العاصفة ستنخفض بمجرد دخولها إلى الأراضي المصرية، وأوضحت أن المنخفض الجوي يفقد قوته بشكل كبير عندما يدخل البلاد. وأشارت إلى أنه مع دخول المنخفض الجوي للأراضي المصرية، تبدأ قوته وشدته في الانخفاض، وتؤثر علينا بحالة من عدم الاستقرار الجوي فقط، وتبدأ في المناطق الغربية.

وأوضحت غانم أن تأثير المنخفض الجوي سيبدأ أولاً على محافظة مطروح بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأشارت إلى أن الأتربة والرمال ستتقدم إلى المناطق الداخلية، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت غانم أن الأمطار ستتقدم من محافظة مطروح إلى محافظة الإسكندرية خلال ساعات المساء، ومن المتوقع أن يؤثر المنخفض الجوي على المناطق الداخلية بأمطار متفاوتة الشدة في الأيام القادمة.

قالت السيدة العضوة في هيئة الأرصاد الجوية المصرية إنه من المتوقع أن تشهد مصر أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت أن هذه الأمطار ستكون غزيرة ورعدية في المناطق الساحلية والمدن الداخلية في جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

يتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى تساقط بعض الأمطار الخفيفة في الأيام القادمة. وعلى الرغم من ذلك، لا داعي للقلق تمامًا، حيث لن تكون لهذه الأمطار تأثير سلبي على حياة المواطنين اليومية.

وفي هذا السياق، صرحت السيدة المتحدثة باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في مصر ستنخفض بمعدل من 3 إلى 4 درجات، وسوف تزداد نشاطًا في الرياح. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسن الأجواء بشكل كبير.

ومع اتجاه المنخفض الجوي نحو الشرق يوم الأربعاء، ستبدأ الأمطار في الانحسار في المناطق الغربية من البلاد وتزداد قليلًا في المناطق الشرقية. ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس ومنطقة سيناء.

وأكدت السيدة أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستتلاشى تدريجيًا في معظم مناطق البلاد بحلول يوم الخميس، وسوف يبدأ الاستقرار وتحسن الأحوال الجوية بشكل كبير.